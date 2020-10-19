Netflix назвав найпопулярніший новий серіал

Серіал Сестра Ретчед став найпопулярнішим серед новинок, які в 2020 році випустив стрімінговий сервіс Netflix. Про це йдеться в офіційному Twitter-акаунті Netflix.

У повідомленні говориться, що за перші 28 днів 48 мільйонів учасників "записалися на прийом до медсестри Ретчед". Таким чином драма з Сарою Полсон в головній ролі показала найкращий старт серед нових продуктів Netflix 2020 року.

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"Сестра Ретчед" обігнала такі популярні серіали на Netflix, як "Академія Амбрелла" – цей продукт за місяць подивилися 45 млн користувачів, перші сезони серіалів "Статеве виховання" і "Ти" – у них близько 40 млн глядачів.

Додамо, що "Сестра Ретчед" (Ratched) – це американський драматичний телесеріал, створений на основі роману "Пролітаючи над гніздом зозулі" Кена Кізі, що розробляється Еваном Романські для платформи Netflix. Варто відзначити, що серіал вже продовжили на другий сезон.

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