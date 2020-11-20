Netflix анонсував вихід фільму від творців Ейфорії з Зендеєю в головній ролі

Фільм Малькольм і Марі покажуть у лютому 2021 року

5 лютого 2021 року на Netflix вийде фільм "Малькольм і Марі" з Зендеєю та Джоном Вашингтоном у головних ролях. Про це повідомив стрімінговий сервіс у своєму твіттері.

За сюжетом режисер (Вашингтон) і його дівчина (Зендеєю) повертаються додому з прем'єри фільму й обговорюють свої минулі стосунки та колишніх коханців.

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Як передає Dazed, Netflix придбав картину за $ 30 мільйонів після Міжнародного кінофестивалю у Торонто у вересні. Створенням фільму займався автор популярного серіалу "Ейфорія" Сем Левінсон.

Now my heart is racing, so much excitement in it. https://t.co/DKQcaAO95d — Zendaya (@Zendaya) November 18, 2020

"Я дуже вдячний акторського складу та знімальній групі, більшість з яких складають мою сім'ю з "Ейфорії", за те, що вони зібралися разом у такий складний час. Ми почувалися щасливими, знімаючи цей фільм, і робили це з великою любов'ю", – розповів сценарист і режисер "Малькольма і Марі".

Про зйомки фільму ЗМІ дізналися ще в липні. Творці проєкту тримали роботу над ним у таємниці.

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