Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео

  • 34
Бред Пітт долучився до благодійної акції - фото 1
Бред Пітт долучився до благодійної акції

Цього літа актор Бред Пітт став волонтером благодійної організації Watts Community Core. Тепер у мережі з'явилися фото, на яких він разом з іншими волонтерами роз'їжджає Південним Лос-Анджелесом, допомагаючи роздавати безкоштовні бокси з їжею малозабезпеченим сім'ям.

На знімках Бред виглядає до біса добре – в мішкуватих джинсах, картатій сорочці, з розпущеним волоссям і в захисній масці, звичайно ж.

Зауважимо: В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати

Він возив візки з коробками й підносив кавуни. У перерві між роботою Пітт пив каву й обідав звичайнісінькою їжею – яєчнею з картопляним пюре.

Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео - фото 435705

Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео - фото 435706

Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео - фото 435707

Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео - фото 435708

Очевидці кажуть, що Бред був як справжній герой – працював весь день практично без зупинки. Через захисну маску на обличчі люди навколо, які отримували коробки, і не здогадувалися, що доставив їх знаменитий голлівудський актор.

Читайте також: Джордж Клуні роздав друзям 14 мільйонів доларів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на цей тиждень 16 – 22 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 15 листопада, 16:17
  • 663
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2297
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2659801
Загрузка...
Новини