На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео
-
- 34
Цього літа актор Бред Пітт став волонтером благодійної організації Watts Community Core. Тепер у мережі з'явилися фото, на яких він разом з іншими волонтерами роз'їжджає Південним Лос-Анджелесом, допомагаючи роздавати безкоштовні бокси з їжею малозабезпеченим сім'ям.
На знімках Бред виглядає до біса добре – в мішкуватих джинсах, картатій сорочці, з розпущеним волоссям і в захисній масці, звичайно ж.
Зауважимо: В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
Він возив візки з коробками й підносив кавуни. У перерві між роботою Пітт пив каву й обідав звичайнісінькою їжею – яєчнею з картопляним пюре.
Очевидці кажуть, що Бред був як справжній герой – працював весь день практично без зупинки. Через захисну маску на обличчі люди навколо, які отримували коробки, і не здогадувалися, що доставив їх знаменитий голлівудський актор.
Читайте також: Джордж Клуні роздав друзям 14 мільйонів доларів
-
18:33DeLorean з фільму Назад у майбутнє проти мініатюрного Tesla Cybertruck: епічна гонка
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
18:14Гороскоп на 20 листопада 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:46Езра Міллер таємно знявся у серіалі Протистояння за романом Кінга
-
17:12Розробник популярного додатка розповів про переваги камери iPhone 12 Pro Max
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
16:44Нову Диво-жінку покажуть на HBO Max і в кінотеатрах: відома дата прем'єри
-
16:14Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео
-
15:42Morgan випустить прощальну серію трициклів 3 Wheeler
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
14:53Sony підготувала лондонське метро до виходу PlayStation 5
-
14:28Хлопець показав, що всередині какао-бобів, і це злякало ласунів (відео)
-
13:50Скільки українців підтримують введення суворого локдауну
-
13:21Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:54Хвороба і фінал кар'єри: Майкл Джей Фокс з "Назад у майбутнє" шокував мемуарами
-
12:20Молода і сексуальна: Дженніфер Лопес захопила новою зйомкою
-
11:50Таємна шухляда на кухні здивувала мережу (фото)
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
10:52Знаки Зодіаку, з якими найважче будувати стосунки
-
10:43День ангела Ніни 2020: значення імені та характер його власниць
-
10:26Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитні форми в бікіні
-
09:55Як розбудити глухого собаку: миле відео підкорює Reddit
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
09:07Міжнародний день чоловіків 2020: привітання, смс і картинки зі святом
-
18:18Ідеальний бабцефон: ТОП 3 телефони для старших людей
-
15:11В Україні офіційно ввели штрафи за відсутність маски: все, що треба знати
-
11:23Топ 5 додатків на смартфон для успішних людей
-
09:25Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 19 листопада
-
07:45Науковці з'ясували, скільки годин сну необхідно для здорового серця
- 18 листопада
-
21:56Найкращі напої, які корисно пити перед сном
-
20:17Зима близько: як знакам Зодіаку підготуватись до грудня
-
17:17Максимально захищений: як вибрати смартфон для представників робітничих професій
-
14:20Названо найкращі туристичні еконапрямки у 2021 році
-
11:18Рай перфекціоніста: фото речей і не тільки, яким бракувало порядку
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 листопада
-
07:21Дивіться на найшвидший Audi TT RS: на ньому їздить пенсіонер (відео)
- 17 листопада
-
20:1710 правил використання презерватива, яких має дотримуватися кожен
-
17:01Як обрати ідеальний смартфон для школяра
-
15:40Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина
-
13:51Відсьогодні діють оновлені ПДР: що варто знати усім учасникам дорожнього руху
-
11:19Простий психологічний тест: оберіть квітку на картинці
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 листопада
-
07:19Погода в Україні 17 листопада: прогноз на сьогодні
- 16 листопада
-
20:19Забула, як займатись справжнім сексом: порнозірка Лана Роудс здивувала історією (18+)
-
18:50Чому інколи корисно нічого не робити і як це допомагає у житті
-
16:16Реалістичний Дісней: якби герої мультфільмів жили у 2020 (епічні фото)
-
14:16Поруч: KAZKA та ALEKSEEV випустили спільний український хіт
-
12:19Виберіть карту та отримайте передбачення на найближче майбутнє
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 листопада