Бред Пітт у масці долучився до благодійної акції: милі фото та відео

Цього літа актор Бред Пітт став волонтером благодійної організації Watts Community Core. Тепер у мережі з'явилися фото, на яких він разом з іншими волонтерами роз'їжджає Південним Лос-Анджелесом, допомагаючи роздавати безкоштовні бокси з їжею малозабезпеченим сім'ям.

На знімках Бред виглядає до біса добре – в мішкуватих джинсах, картатій сорочці, з розпущеним волоссям і в захисній масці, звичайно ж.

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Він возив візки з коробками й підносив кавуни. У перерві між роботою Пітт пив каву й обідав звичайнісінькою їжею – яєчнею з картопляним пюре.

Очевидці кажуть, що Бред був як справжній герой – працював весь день практично без зупинки. Через захисну маску на обличчі люди навколо, які отримували коробки, і не здогадувалися, що доставив їх знаменитий голлівудський актор.

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