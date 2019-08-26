Netflix анонсував серіал Клікбейт, і він нагадуватиме Чорне дзеркало

Новий трилер від Netflix – серіал "Клікбейт" (Clickbait) – розповідає про небезпеки соціальних мереж і наростаючий розрив між реальними й онлайн-ідентичностями. Серіал знятий в австралійському офісі компанії, в його сезоні вісім серій.

У проекті бере участь сценарист Тоні Ейрс, відомий за серіалами The Slap і Glitch, продюсери Крістіан Вайт і Девід Хейман, який брав участь у франшизі про Гаррі Поттера, фільмах "Гравітація" і "Одного разу в Голлівуді". Склад акторів, дата запуску і інші ключові деталі поки невідомі.

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Австралійський офіс Netflix відкритий усього пару місяців. "Clickbait" став першим оригінальним проектом, який буде зніматися на Мельбурнській студії Docklands, у виробництво вкладеться адміністрація штату Вікторія.

Громадськість вже деякий час вимагає від Netflix ввести квоти на локальний контент. Попри те що у компанії є серіали і фільми, зроблені в Європі (наприклад, німецький серіал Dark), Netflix пручається введенню квотування, заявляючи, що це незмінно знизить якість контенту.

Зйомки серіалу "Клікбейт" пройдуть в Австралії

Проте очікується, що завдяки залученій команді якість серіалу Clickbait буде не гіршою, ніж у популярного "Чорного дзеркала", яке розповідає про вплив технологій на суспільство. Цей серіал знімається з 2011 року, у 2016 Netflix викупив його і продовжити зйомки.

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