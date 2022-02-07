"Несподівано від Лілії": дружина Влада Ями засвітила оголені сідниці у боді

Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія влаштували зухвалий фотосет. Однак шанувальники залишилися у захваті від красуні!

Кохана успішного українського хореографа опублікувала знімок з професійної фотосесії, в якій вона взяла участь ще до від'їзду у відпустку.

Це цікаво: 45-річна зірка серіалу Клон показала себе у купальнику: шанувальники у захваті

На першому кадрі вона стояла боком до камери, демонструючи неймовірну фігуру. Також Яма позувала, як кішечка на другому фото.

Шанувальники прийшли у захват від зірки. Одні захоплювалися зовнішнім виглядом дружини Ями, інші засудили її за те, що вона виставляє своє тіло напоказ. "Небезпечно", "Боже, це просто неймовірно красиво", "Несподівано від Лілії. Але дуже круто. Звісно, номер 1".

Гортайте галерею:

І ще: Красуня Олівія Матерс розбурхала сонячним відео у басейні