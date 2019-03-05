Несподівано: у Lego показали власний гнучкий смартфон

Компанія Lego вирішила потролити сучасні тренди та презентувала власну гнучку книжку. Технології рухаються вперед навіть у світі конструкторів.

У Lego спародіювали новий тренд серед смартфонів на дисплеї, які згинаються. Поштовхом для новинки став Samsung Galaxy Fold, який, за версією відомого виробника конструкторів перетворився у Lego Fold.

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"Неймовірний 5-дюймовий дисплей розгортається в 11-дюймову книгу. А те, що заряд батареї ніколи не закінчиться, допоможе грі залишатись вічною", – весело зазначили творці під фото новинки на офіційній сторінці компанії у соцмережі Twitter.

A stunning 5-inch cover display unfolds into an 11-inch pop-up story book. For endless creative play that never runs out of battery. pic.twitter.com/yodboV2aEK — LEGO (@LEGO_Group) 4 березня 2019 р.

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