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Ці елегантні класичні Porsche відреставрують для конкурсу
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Підрозділ Porsche Classic оголосив наймасштабніший конкурс. У ньому візьмуть участь 40 дилерських центрів в США, завдання кожного з яких відновити одну модель Porsche до ідеального стану.
На території США збереглося безліч культових моделей родом з минулого століття, в тому числі спортивних автомобілів Porsche, пише newsroom.porsche.com.
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Автомобілі, які дістануться реставраторам, не ровесники: деякі отримають ранні Porsche, побудовані в 50-х роках, іншим же дістануться порівняно нові екземпляри, що зійшли з конвеєра на початку 21 століття. Однак кожному з них необхідне ретельне відновлення.
Серед Porsche, в які вдихнуть нове життя, є кілька дводверних авто 356, випущених з 1956 року, культові 911, 944 і 928, а також Boxster першого покоління. Крім цього, фахівці попрацюють над кабріолетом 911 Turbo Slant Nose 1988 року випуску і 911 Speedster 1989 року.
У розпорядження реставраторів будуть передані 60 тисяч оригінальних запчастин, наданих Porsche Classic.
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