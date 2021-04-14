Ці елегантні класичні Porsche відреставрують для конкурсу

Підрозділ Porsche Classic оголосив наймасштабніший конкурс. У ньому візьмуть участь 40 дилерських центрів в США, завдання кожного з яких відновити одну модель Porsche до ідеального стану.

На території США збереглося безліч культових моделей родом з минулого століття, в тому числі спортивних автомобілів Porsche, пише newsroom.porsche.com.

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Автомобілі, які дістануться реставраторам, не ровесники: деякі отримають ранні Porsche, побудовані в 50-х роках, іншим же дістануться порівняно нові екземпляри, що зійшли з конвеєра на початку 21 століття. Однак кожному з них необхідне ретельне відновлення.

Серед Porsche, в які вдихнуть нове життя, є кілька дводверних авто 356, випущених з 1956 року, культові 911, 944 і 928, а також Boxster першого покоління. Крім цього, фахівці попрацюють над кабріолетом 911 Turbo Slant Nose 1988 року випуску і 911 Speedster 1989 року.

У розпорядження реставраторів будуть передані 60 тисяч оригінальних запчастин, наданих Porsche Classic.

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