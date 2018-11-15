Несподівано: назване головне слово 2018 року

Це слово прийшло з латини в XVII столітті / tenor

Англійське toxic було визнане словом року за версією Оксфордського словника.

Слово toxic перекладається як "токсичний", "отруйний" і "отрутомісткий". Про це зазначено на сайті Oxford Living Dictionaries.

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Експерти зазначають, що це слово прийшло з латини в XVII столітті, а латина, у свою чергу, запозичила його з грецької мови. У цій мові є вираз toxikon pharmakon, що позначає смертоносну отруту, яку використовували для просочення стріл.



Дані дослідження свідчать, що у 2018 році кількість переглядів значення цього слова збільшилася на 45 відсотків. Особливий інтерес до нього виник після інциденту із Сергієм і Юлією Скрипалями, які були отруєні нервово-паралітичною речовиною.

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