Кріштіану Роналду ризикує втратити чверть зарплати: до чого тут Ліга чемпіонів

Зірковий форвард Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду наприкінці цього сезону може втратити частину зарплати. Наразі португалець заробляє близько 25 млн фунтів.

Якщо Манчестер не зможе зайняти місце у четвірці найкращих команд англійської Прем'єр-ліги та відповідно вийти до Ліги чемпіонів, то керівництво почне заощаджувати. Про це пише dayfr.

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За інформацією джерел, у разі непопадання манкуніанців до ТОП-4 за підсумками сезону АПЛ зарплата португальця зменшиться на 25%. Зазначимо, раніше повідомлялося, що Роналду отримує у Манчестері близько 32 мільйонів євро на рік.

Наразі Роналду отримує на тиждень 458 тисяч євро. У разі зниження зарплати він зароблятиме 345 тисяч. Роналду зіграв 18 матчів у нинішньому чемпіонаті АПЛ, у яких забив 8 м'ячів та віддав три гольові передачі. Зараз Юнайтед займає заповітну 4 позицію з 38-ма очками, у Вест Хему на 1 очко менше. Далі йде Арсенал з 36-ма очками та двома іграми в запасі. У Тоттенхему 36 очок та три зустрічі у запасі.

Кріштіану Роналду ризикує втратити чверть зарплати

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