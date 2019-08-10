Науковці сказали, як емоджі впливають на ефективність командної роботи

Експерти провели дослідження і виявили, як смайлики у робочих листуваннях формують корпоративну культуру. Читайте далі та дізнайтеся, як емоджі допомагають налагодити комунікацію між співробітниками.

Смайлики, наліпки, анімовані гіфки, меми роблять розмови коротшими, зрозумілішими та допомагають сформувати унікальну корпоративну культуру. Це стверджують експерти компаній з корпоративного управління.

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Емоджі сприяють легкому та швидкому вливанню у сформований колектив нових робітників. Аби зробити розмову ясною, достатньо послуговуватися доступними інтернет-інструментами – гіфки, меми, реакції, смайлики тощо.

Не даремно велику увагу приділяють розробці емоджі, якими часто послуговуються для ділового листування у великих компаніях. Часто для працівників це економить час – не потрібно писати розлогу відповідь.

Цю інформації підтверджує дослідження 2018-го року. Науковці Гонконзького університету провівши понад 50 експериментів й дійшли такого висновку: правильне використання смайликів, гіфок, наклейок, емоджі сприяє не тільки формуванню здорових робочих стосунків, а й когнітивному розумінню. Особливо це стосується емоджі позитивних емоцій. Вони допомагають користувачам лаконічніше висловлюватися, швидше реагувати та краще розуміти повідомлення.

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