На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Науковці сказали, як емоджі впливають на ефективність командної роботи
-
- 12
Експерти провели дослідження і виявили, як смайлики у робочих листуваннях формують корпоративну культуру. Читайте далі та дізнайтеся, як емоджі допомагають налагодити комунікацію між співробітниками.
Смайлики, наліпки, анімовані гіфки, меми роблять розмови коротшими, зрозумілішими та допомагають сформувати унікальну корпоративну культуру. Це стверджують експерти компаній з корпоративного управління.
І ще: Перевірте себе: 10 ознак емоційного вигорання
Емоджі сприяють легкому та швидкому вливанню у сформований колектив нових робітників. Аби зробити розмову ясною, достатньо послуговуватися доступними інтернет-інструментами – гіфки, меми, реакції, смайлики тощо.
Не даремно велику увагу приділяють розробці емоджі, якими часто послуговуються для ділового листування у великих компаніях. Часто для працівників це економить час – не потрібно писати розлогу відповідь.
Цю інформації підтверджує дослідження 2018-го року. Науковці Гонконзького університету провівши понад 50 експериментів й дійшли такого висновку: правильне використання смайликів, гіфок, наклейок, емоджі сприяє не тільки формуванню здорових робочих стосунків, а й когнітивному розумінню. Особливо це стосується емоджі позитивних емоцій. Вони допомагають користувачам лаконічніше висловлюватися, швидше реагувати та краще розуміти повідомлення.
Читайте також: Майже самотні: нове дослідження про міленіалів вас вразить
-
19:55Справжні апостоли: митець перетворює відомих персонажів кіно на святих
-
19:30Жаби не провокують бородавки, але їх все одно не варто торкатися і ось чому
-
18:56Руйнуємо міфи: 10 популярних вигадок про літаки
-
18:25Гороскоп на 11 серпня 2019: Овнам і Тельцям варто спланувати відпочинок
-
17:55Науковці сказали, як емоджі впливають на ефективність командної роботи
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:30Цей художник відтворює відомі картини за допомогою продуктів і ось, що в нього виходить
-
16:50The Lost Okoroshi: з'явився трейлер сюрреалістичного фільму про духів предків
-
16:30Артем Кай – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: знайомство зі співаком нового покоління
-
15:51Жарти, на які ми заслуговуємо: меми від індійської поліції
-
15:30Тренуватися треба мені, а зачеплять і вас: Усик повторив відому сцену з Бригади
-
14:55Учені зробили горілку, використовуючи воду і пшеницю з Чорнобильської зони відчуження
-
14:15Бургерна шукає дегустатора бекону за 1000 доларів в день
-
13:47Піщана буря на курорті у Кирилівці шокувала українців: фото та відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:21Настя Каменських підкорила шанувальників ультратрендовим образом
-
12:50У цій країні ввели іпотеку під нуль відсотків
-
12:25Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах
-
11:49Новачок Динамо показав свій шикарний особняк у Києві: відео
-
11:19У Нью-Йорку з'явилися безпілотні автобуси
-
10:45ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році
-
10:20Надія Савченко показала серію знімків у довгій сукні
-
09:51Американка хотіла зробити оригінальне фото з восьминогом на обличчі, але щось пішло не так
-
09:25Науковці створили "штучний язик" для дегустації віскі
-
08:57Тіна Кароль продовжує ділитися з фанами відвертими знімками
-
18:56Руйнуємо міфи: 10 популярних вигадок про літаки
-
16:30Артем Кай – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: знайомство зі співаком нового покоління
-
14:15Бургерна шукає дегустатора бекону за 1000 доларів в день
-
12:25Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах
-
10:45ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році
-
08:31Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд
- 09 серпня
-
21:00ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
-
18:27Ігор Грохоцький – у фіналі Ukrainian Song Project: як футболіст став успішним співаком
-
16:51Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
-
15:00ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
-
11:5510 найкращих пісень Вітні Х'юстон, які назавжди залишаться у наших серцях
-
09:55Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+)
-
07:32Яйця, хліб і зелень: як приготувати королівський сніданок за кілька хвилин
- 08 серпня
-
22:17У цьому віці жінкам перестає подобатися секс
-
20:00Фільми і серіали про секс: рейтинг ТОП 15 для дорослих і не тільки (18+)
-
17:00On i Ona у фіналі Ukrainian Song Project 2019: все про точку G українського шоу-бізу
-
16:13Секрети успіху: 5 книг про те, як отримати бажане від життя
-
14:07Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет
-
13:44THE HARDKISS випустили новий кліп "Хто, як не ти": дивіться і насолоджуйтесь
-
12:00Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду
-
08:25Представлено Samsung Galaxy Note10 та Note10+: чим вразили новинки
-
07:32Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото
- 07 серпня
-
20:20Критики назвали найкращі фільми 90-х: їх варто глянути
-
18:00ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
-
17:00Шосте чуття – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: шлях до успіху та пісні рок-гурту