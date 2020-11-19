Блогер назвав головний недолік Apple Mac mini: відео

Днями у продаж надійшов Apple Mac mini зразка 2020 на базі фірмового ARM-процесора M1. Зовні новинка відрізняється від попередників тільки кольором корпусу, проте ключові зміни відбулися саме під "капотом" міні-ПК. Але не все так однозначно.

Зауважимо, що не всім оглядачам припав до душі оновлений Mac mini. Автор YouTube-каналу Brandon Geekabit розібрав пристрій і відзначив його головний недолік.

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Знявши задню кришку, автор відео виявив, що, як і в пристроях попередніх трьох поколінь, для кріплення захисної сітчастої панелі використовуються шість гвинтів. Скориставшись спеціальною викруткою і від'єднавши антенний кабель, блогер демонтував кришку, а потім і вентилятор.

Після цього через бічну грань витягнули системна плата з прикріпленим до неї радіатором. Вона виявилася приблизно на 30-40% компактнішою за попередні рішення для процесорів Intel. Вивчивши материнку, ентузіаст зазначив, що у користувачів не буде можливості провести апгрейд оперативної пам'яті або накопичувача у новому Mac Mini – усі ці компоненти припаяні до плати.

До плюсів моделі блогер відніс пристойний набір інтерфейсів: 2 порти USB Type-C (Thunderbolt), по одному HDMI 2.0 і USB Type-A, а також 3,5-мм комбінований аудіороз'єм.

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