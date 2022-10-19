Несподіваний дует: TAYANNA та Віра Брежнєва випустили пісню "Вишиванка"

Віра Брежнєва та TAYANNA випустили спільний трек "Вишиванка", чим неабияк здивували шанувальників. Відома українська пісня отримала сучасне звучання, зацініть!

Популярні українські співачки TAYANNA та Віра Брежнєва надали нового звучання відомій пісні про вишиванку. Трек українською про код нації вже давно відомий і навіть вважався народним, хоч його і створили поет Микола Сом та композитор Оскар Сандлер, пише Радіо MAXIMUM.

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В ній символічно про чорні та червоні нитки, розлуку та кохання, про тривогу і опіку від лихого. Про те як українські жінки стібок за стібком на полотні передавали коханим свою підтримку та тепло душі, – зауважують співачки про особливу пісню.

Віра Брежнєва і TAYANNA – Вишиванка, дивіться кліп онлайн:

Відзначимо, що з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Віра Брежнєва підтримала Україну та активно займається волонтерством, хоч і чималий період кар'єри до війни провела в росії.

Віра Брежнєва і TAYANNA – Вишиванка, текст пісні:

З вечора тривожного аж до ранку

Вишивала дівчина вишиванку.

Вишивала дівчина, вишивала,

Чорну та червоную нитку клала.

Ой, та чорна ниточка — то страждання,

А червона ниточка — то кохання.

Тому чорна ниточка часто рвалась,

А червона ниточка легко слалась.

Як піду я ввечері на гулянку,

Подарую милому вишиванку.

Бери, мій соколику, і не сердься,

Будеш ти носить її коло серця.

З вечора тривожного аж до ранку

Вишивала дівчина вишиванку.

Вишивала дівчина, вишивала,

В тую вишиваночку душу вклала.

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