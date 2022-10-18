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DOROFEEVA випустила зворушливий кліп та пісню "У твоїй душі" й показала зруйновані домівки
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Українська співачка Надя Дорофєєва називає музику своєю зброєю та інструментом допомоги. Тож артистка презентувала чергову свою музичну роботу "У твоїй душі" й закликала допомогти українцям, які втратили дім!
Нова пісня Наді Дорофєєвої привертає увагу до того, що мільйони українців залишилися без житла. Виконавиця просить підтримати волонтерський рух "Добробат", який нагально відновлює домівки українців, знищені російськими окупантами.
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Надя Дорофєєва зазначає, що поки ворог відкрито радіє тому, що в Україні гинуть мирні люди, ми робимо все, щоб захистити свою землю; поки ворог із захватом руйнує ракетами та дронами наші домівки та інфраструктуру, ми все відбудовуємо та зміцнюємо; поки ворог чекає, що ми затулимо рота, опустимо руки та здамося, ми будемо ще завзятіше боротися, ще гучніше кричати про війну на весь світ, працювати, створювати, кохати, допомагати один одному, ЖИТИ!
Втратити дім – це одне з найтяжчих випробувань в житті. За 7 місяців повномасштабної війни в Україні знищені 140 тисяч помешкань. Понад 230 тисяч українських сімей лишилися без житла, 90 тисяч українських дітей втратили свій дім – і це лише в містах і селах, що неокуповані ворогом. Я мрію, щоб кожен мав змогу повернутися у свій дім! Давайте накриємо спільним плащем всіх, хто потребує допомоги та зігріємо серця тих, хто постраждав", – йдеться в описі до пісні.
Слухати пісню DOROFEEVA – у твоїй душі:
Слова пісні DOROFEEVA – у твоїй душі:
Сльози часто краплі в море
Море що впадає в океан
Миті щастя
Миті горя
Все собі забрав густий туман
Пошук віри
Пошук сенсу
Звідки і куди веде цей шлях
Я принесла своє серце
У руках
У твоїй душі мій дім
Відчини я під дощем
Мої очі у воді
Моє серце майже вщент
У твоїй душі мій дім
Відчини я під дощем
Заховаємось від зим
Разом під одним плащем
У твоїй душі ..
Де знайти море сліз
Щоби напоїти душі спраглі
Як знайти у морі слів
Ті що виліковують насправді
Пошук віри
Пошук сенсу
Більше не ховатиму свій страх
Бо ще тримаю гаряче серце
У руках
У твоїй душі мій дім
Відчини я під дощем
Мої очі у воді
Моє серце майже вщент
У твоїй душі мій дім
Відчини я під дощем
Мої очі у воді
Моє серце майже вщент
У твоїй душі мій дім
Відчини я під дощем
Заховаємось від зим
Разом під одним плащем
У твоїй душі мій дім
Відчини я під дощем
Мої очі у воді
Моє серце майже вщент
У твоїй душі мій дім
Відчини я під дощем
Заховаємось від зим
Разом під одним плащем
У твоїй душі ..
Заховаємось від зим
Разом під одним плащем
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