Несподівані корисні властивості лимонної шкірки

Відома лікар і дієтолог Сьюзан Дір перерахувала користь вживання шкірки лимона. Серед бонусів – зниження ризику розвитку раку і захист від передчасного старіння.

Перш за все, зазначила дієтолог, цедра лимона сприяє зміцненню імунітету, причому вітаміну С в шкірці цитрусового набагато більше, ніж містить сам плід.

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Також здійснюється виведення токсичних речовин і шлаків з організму, тим самим регулюється захист клітин тіла від інфекцій. У цьому ж списку переваг протидія розвитку раку, особливо шкіри, товстої кишки і молочної залози.

Мало того, цедра цитрусового допомагає в терапії багатьох хвороб, серед яких артрит, остеопороз. Оскільки багато представниць прекрасної статі стурбовані станом шкіри, то поліпшити її стан дозволяє знову ж цей плід, бо він здійснює вплив на вироблення колагену. Одним з бонусів є й позбавлення від прищів.

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