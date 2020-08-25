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Несподівані гості всередині пальми здивували Reddit (відео)

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Папуги влаштувала дім всередині пальми - фото 1
Папуги влаштувала дім всередині пальми

Тварини регулярно стають зірками інтернету, адже їхній вигляд та поведінка частенько викликають різноманітні емоції. Але ці пернаті добряче здивували людей, які просто гуляли набережною.

На платформі Reddit користувач з ніком unnaturalorder поділився ефектним відео з прогулянки, яке стрімко піднялось у топи. Допис зібрав понад 76 тисяч балів та більше як 800 коментарів.

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Всього ролик переглянули понад 1,5 млн користувачів, і це не дивно, адже на ньому можна побачити пальму із "секретом". Якщо підійти близько до дерева, то посеред дірки можна розгледіти групу папуг, які весело гніздяться та не надто раді відвідувачам. Як вони там опинились – невідомо, але коментатори зійшлись на думці, що не хотіли б на таке натрапити посеред темряви.

via Gfycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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