На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Несподівана властивість йогурту, про яку ви не знали
-
- 32
йогурт доволі популярний у раціоні дітей та тих, хто хоче схуднути, але насправді він має значно більше властивостей. Нещодавно учені виявили ще одну користь йогуртів, яка варта уваги.
Американські науковці виявили, що йогурт не лише покращує процес обміну речовин, а й допомагає уникнути застуди. Все через пробіотики, які дозволяють скоротити тривалість та інтенсивність хвороби. Але варто розуміти, що йдеться про Lactobacillus bulgaricus та Streptococcus thermophilus, які є своєрідною "стартовою " частинкою виготовлення йогуртів.
Це цікаво: Ви здивуєтесь: цей продукт допомагає зміцнити пам'ять
До того ж, ці смаколики містять цинк, хоч і в невеликій кількості, але він також полегшує прояви застуди. А вуглеводи додають енергії, які допомагають швидше повернутися до звичного ритму після хвороби.
Останні дослідження підтвердили, що жінки, які щодня упродовж 9 тижнів вживали йогурти, мали менше запальних маркерів у крові. А от поєднання йогуртів з полуницею чи чорницею дозволяє перетворити смаколик у справжнє джерело антиоксидантів та вітаміну C.
Це цікаво: Дієта стіл №5: меню здорового харчування, що можна і не можна їсти
-
11:20Спокуслива Даша Астаф'єва у метро викликала хвилю коментарів
-
11:00Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
-
10:42П'ятірка найкращих кросоверів з Японії
-
10:17Дозволений раніше серіал Свати знову заборонили в Україні
-
09:43Лікарі назвали найкращі афродизіаки для чоловіків
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:16Чемпіон світу з боксу розшукав інтернет-троля, і ось, що з цього вийшло
-
09:02Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах
-
08:46Леся Нікітюк показала нескінченні ноги в еротичному міні
-
08:21Зеленський категорично прокоментував скасування петиції про свою відставку
-
07:52Несподівана властивість йогурту, про яку ви не знали
-
07:34Джеймс Бонд: дивіться, як улюблений кіногерой розсікає на Aston Martin під час зйомок
-
07:13Погода 13 червня: прогноз по містах Україні
- 12 червня
-
22:57Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
22:21Xiaomi Mi Smart Band 4: стала відома ціна в Україні, і вона вам не сподобається
-
21:54Дженніфер Еністон розповіла, чим би займалася Рейчел у наші дні
-
21:24Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка
-
21:0013 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:44Творець Android натякнув на вихід Essential Phone 2
-
20:146 корисних властивостей звичайних огірків
-
19:43Кастомний Bugatti Chiron виставили на торги: ціна вас вразить
-
19:27Неприродно: Брітні Спірс розхвилювала фанатів новим відео
-
19:14Помилка ціною в 10 тисяч доларів: Apple взялася за ремонт справного MacBook Pro
-
18:55Рятувальники оголосили важливе попередження для українців
-
11:00Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
-
09:02Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах
- 12 червня
-
22:57Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
-
21:24Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка
-
18:43Експерти розповіли, які загрози ховаються в офісних кондиціонерах
-
16:555 ідей, як провести вихідні влітку
-
14:30Що таке детокс: користь і шкода популярного напою для очищення організму
-
12:10ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
-
10:51Трійця 2019 в Україні: дата, коли будуть вихідні на Зелені свята
-
07:31Як просто перетворитися з сови на жайворонка
- 11 червня
-
21:2212 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:33Україна сенсаційно вийшла у фінал ЧС з футболу U-20: відео переможного голу
-
19:55Купатися заборонено! Позеленіле море Одеси у свіжих знімках
-
17:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
-
16:14Автобусний лоукостер FlixBus вийшов на український ринок: маршрути і ціни
-
14:22Як схуднути в животі за три дні: найефективніші методи
-
12:00ТЕСТ: Вгадай, що стало причиною хвороби у серіалі Доктор Хаус
-
10:29Найкраща музика тижня: популярні пісні для гарного настрою
-
09:15Як боротися з судомами під час купання: поради фахівця
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 11 червня: точний прогноз
- 10 червня
-
21:57УКРАЇНА – ЛЮКСЕМБУРГ: дивитись відео голів та огляд матчу 10 червня 2019
-
20:21Як пережити спеку: прості та дієві поради
-
17:2110 дурних запитань, які варто поставити хірургу
-
14:32Ефективне схуднення за тиждень на 5 кг: вправи і дієти
-
12:14Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал