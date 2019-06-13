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Несподівана властивість йогурту, про яку ви не знали

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Чому йогурт потрібно їсти щодня - фото 1
Чому йогурт потрібно їсти щодня

йогурт доволі популярний у раціоні дітей та тих, хто хоче схуднути, але насправді він має значно більше властивостей. Нещодавно учені виявили ще одну користь йогуртів, яка варта уваги.

Американські науковці виявили, що йогурт не лише покращує процес обміну речовин, а й допомагає уникнути застуди. Все через пробіотики, які дозволяють скоротити тривалість та інтенсивність хвороби. Але варто розуміти, що йдеться про Lactobacillus bulgaricus та Streptococcus thermophilus, які є своєрідною "стартовою " частинкою виготовлення йогуртів.

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До того ж, ці смаколики містять цинк, хоч і в невеликій кількості, але він також полегшує прояви застуди. А вуглеводи додають енергії, які допомагають швидше повернутися до звичного ритму після хвороби.

Чому йогурт потрібно їсти щодня - фото 333878
Чому йогурт потрібно їсти щодня

Останні дослідження підтвердили, що жінки, які щодня упродовж 9 тижнів вживали йогурти, мали менше запальних маркерів у крові. А от поєднання йогуртів з полуницею чи чорницею дозволяє перетворити смаколик у справжнє джерело антиоксидантів та вітаміну C.

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Джерело: newsyou.info
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