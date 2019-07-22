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Науковці розповіли, чому не варто зловживати гострою їжею
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Є люди, які обожнюють, аби всі страви були гостренькі. Втім, науковці зі США, Австралії та Катару запевняють, що не варто зловживати їжею з перчинкою. На їхню думку, інтенсивне вживання гострої їжі у літньому віці може бути пов'язане зі схильністю до недоумства.
Вивчаючи дію перцю чилі на когнітивну функцію літніх людей, дослідники проаналізували дані майже п'яти тисяч жителів Китаю, які збиралися протягом 15 років.
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На початку проекту вік учасників становив у середньому 63 з половиною роки. За весь період дослідження літні люди періодично проходили тестування інтелектуальних здібностей. Крім цього вони вели харчові щоденники, фіксуючи в них все, що з'їдали.
У результаті вчені звернули увагу на певну закономірність: чим більше гостру їжу любили вживати учасники, тим більш інтенсивним був процес зниження їх когнітивних здібностей.
У тих літніх людей, які постійно з'їдали понад 50 грамів свіжого або сушеного перцю чилі на день, ризик вікового погіршення пам'яті та можливого недоумства був удвічі вищим, ніж у тих, хто взагалі не їв гостру їжу, – повідомили наукові фахівці.
Досі активний компонент перцю чилі, капсаїцин, вважався вченими корисним: наявні дані дозволяли стверджувати, що ця речовина допомагає при судинних захворюваннях і нормалізує артеріальний тиск. Чому ж тепер його вживання виявилося пов'язане зі згасанням функцій мозку, учені поки відповісти не можуть.
При цьому вони відзначають, що любов до гострої їжі погано позначалася на інтелекті навіть тих літніх людей, які не мали зайвої ваги та були фізично активними.
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