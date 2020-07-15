Xiaomi закликала власників Mi A3 не оновлювати свої смартфони: в чому причина

Оновлення прошивки Xiaomi Mi A3 уже неодноразово ускладнювали життя власникам смартфона. Нещодавно історія з "багатостраждальними" апдейтами отримала продовження: завантаживши чергову збірку Android 10, користувачі зіткнулися з серйозними проблемами у роботі своїх пристроїв.

Власники Mi A3, які завантажили свіжий OTA-апдейт версії 11.0.3.0.QFQMXTC, зіткнулися з неможливістю здійснювати і приймати дзвінки. Крім того, у "постраждалих" апаратів змінилася мова інтерфейсу за замовчуванням, а на екрані почали з'являтися системні повідомлення про проблеми з мобільним зв'язком.

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Як виявилося, компанія помилково запустила на офіційному каналі версію прошивки, призначену для мексиканського оператора стільникового зв'язку Telcel. Xiaomi вже визнала проблему і закликала користувачів інших регіонів утриматися від завантаження та встановлення нової версії.

Представники вендора повідомили, що працює над виправленням помилки, а ті власники Mi A3, які все ж встановили апдейт, якийсь час зможуть використовувати тільки одну SIM-карту.

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