Несподівана дружба кота і собаки підкорила мережу: відео

Тварини регулярно стають зірками інтернету, адже вони можуть всього за мить викликати чимало позитивних емоцій та підняти настрій. І ці пухнастики не стали винятком з правил!

На платформі Reddit користувач з ніком ImABigMachine поділився милим відео з домашніми улюбленцями, яке стрімко підкорює тренди. За лічені години допис зібрав понад 15 тисяч балів та більше як сотню коментарів.

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А все тому, що на ролику можна побачити нетипову дружбу між собакою та котом, який дуже турбується про чистоту свого товариша. Як зазначив автор, кожному потрібен такий друг. А коментатори не втримались від того, щоб створити діалог для пухнастиків, який звучить приблизно так: пес: "Кіт, я люблю тебе", кіт: "Ти просто смердиш. Мені потрібно витратити весь день, щоб вичистити це хутро!". Хай там як, але ролик все одно змушує усміхатись!

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