Несли на плечах: п'ятеро друзів здійснили мрію товариша

Кеван Чендлер з Флориди прикутий до інвалідного візка. Але йому пощастило зустріти неймовірних друзів, які показали йому світ.

Кеван народився з атрофією м'язів хребта, через що він не може самостійно ходити. Але влітку 2016 року він ще з п'ятьма своїми друзями: Томом, Філіпом, Бенджаміном, Денні і Люком – відправився у подорож Європою. Без інвалідного візка: хлопці вирішили нести його по черзі в рюкзаку.

І ще: Туреччина у несезон: корисні поради та лайфхаки для мандрівників

Ця надихаюча історія дружби і пригод лягла в основу книги під назвою "Ми несемо Кевана. Шість друзів. Три країни. Без інвалідного візка", яку написав Чендлер. Вона з'явиться на полицях магазинів уже на початку 2019 року.

За допомогою книги Кеван сподівається підвищити обізнаність людей про інвалідність і показати, що пов'язані з нею бар'єри можна подолати.

Ідея поїздки виникла ще у 2015 році. Під час підготовки хлопці зрозуміли, що більшість місць, які вони хотіли відвідати, не були пристосовані для проїзду на інвалідному візку. І тоді друзі вирішили нести Кевана в спеціально розробленому рюкзаку.

Хлопці подорожували Європою цілий рік, досліджуючи міста і села Франції, Англії та Ірландії. Відвідали кілька об'єктів зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Повертаючись додому, ми дивилися один на одного як рідні брати, – каже Кеван. – Ця божевільна пригода змінила кожного з нас і дуже вплинула на наші взаємини.

Попри невід'ємні складності, втому та синці, хлопці вже планують нову подорож. Цього разу – у Китай. Друзі мріють відвідати храм Шаолінь, Заборонене місто і Велику китайську стіну.

Кеван написав вже кілька книг і розповідає по всьому світу про своє унікальне життя з інвалідністю. Він також є засновником We Carry Kevan, некомерційної організації, що допомагає зробити світ більш доступним для людей на інвалідних візках.

Читайте також: Експерти назвали найкращу країну для пригодницького туризму