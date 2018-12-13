Експерти назвали найкращу країну для пригодницького туризму

На World Travel Awards назвали найкращу країну для поціновувачів екстриму. Цікаво, що ця країна вже втретє підряд посідає перше місце.

На думку експертів, Чилі – ідеальне місце для шукачів адреналіну: тут можна серфити, занурюватися з аквалангом, кататися на байдарках і кайті, літати на параплані на тлі мальовничих пейзажів. До слова, берегова лінія тягнеться на 4000 кілометрів, а ще ця країна багата на льодовики, яких тут понад 2000.

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Найкращим пляжним напрямком визнали Ямайку. Вона також взяла приз у номінації "Найкращий круїзний напрямок". Найкращою туристичною визначною пам'яткою назвали місто інків Мачу-Пікчу в Перу. Статус найромантичнішого місця у світі у жорсткій конкуренції вирвав Маврикій.

Ямайка стала найкращим курортним напрямком

Найкращим готелем став Armani Hotel Dubai (ОАЕ), курортом – Atlantis the Palm в тому ж Дубаї, брендом апартаментів – Fraser Hospitality, курортним – Four Seasons Hotels & Resorts. Сінгапурський аеропорт Чангі став "Найкращим аеропортом світу", а аеропорт Маската узяв приз у категорії "Найкращий новий аеропорт світу".

Премія World Travel Awards була заснована у 1993 році і вручається за видатні досягнення в різних секторах туристичної індустрії. Цього року урочиста церемонія відбулася в Лісабоні (Португалія).

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