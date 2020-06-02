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Нервовий кіт знайшов спокійне місце у ветеринара (відео)

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Схвильований кіт підкорив мережу - фото 1
Схвильований кіт підкорив мережу

Дуже схвильований кіт натрапив на ідеальний сховок від ветеринара і став пухнастою зіркою мережі. Здається, це найкраща порція мі-мі-мі за день!

На платформі Reddit користувач з ніком unnaturalorder поділився відео з поїздки до ветеринара, яке стрімко набирає популярність. Всього за 4 години допис зібрав понад 42 тисячі балів від користувачів, а також майже 300 коментарів.

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Річ у тому, що можна побачити, як схвильований кіт вирішує знайти сховище на ветеринарному столі. Але єдиним, кому він довіряє, є його господар, тож за кілька секунд домашній улюбленець просто зникає у його куртці. Коментатори зізнались, що їхні тваринки часто так поводяться, і це, мабуть, наймиліше і найкумедніше, що їм доводилось бачити за останній час.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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