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Це відео з коргі в басейні зробить ваш день

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Смішне відео з коргі - фото 1
Смішне відео з коргі

Домашні улюбленці не дарма займають перші позиції у трендах інтернету, адже вони здатні розвеселити за кілька секунд. Готові до порції коргі, які точно змусять вас усміхнутись?

На платформі Reddit користувач з ніком PeiXT поділився епічним відео з коргі, яке за лічені години піднялось у топи, зібравши понад 38 тисяч переглядів та близько 200 коментарів. А все тому, що на записі можна побачити своєрідний фітнес у басейні, де головними героями є собаки.

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Родзинкою короткого ролика є коргі, який тягне за собою ще одного коргі верхом на надувній подушці, яка теж виглядає, як коргі. Така концентрації улюблених собак королеви Єлизавети ІІ точно не залишить нікого байдужим.

via Gfycat

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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