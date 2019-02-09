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Нереальна краса Токіо вночі: фото, які варто побачити

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Футуристичні нічні фото Токіо - фото 1
Футуристичні нічні фото Токіо / instagram.com/redunchained

Талановитий фотограф втілив у життя свою маленьку мрію побачити Японію, а також зробив окремий проект про нічне життя Токіо. Ці фото нагадують кадри з "Того, хто біжить по лезу"!

Знайомтесь, Давид Сассо (Davide Sasso) – італійський фотограф, який довго мріяв побачити країну вранішнього сонця. Минулого року йому вдалось побувати два тижні у Токіо, тому він вирішив зафіксувати квартали міста на камеру.

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"Вночі місто оживає, і це ідеальний час для того, щоб знімати. Я обожнюю, коли дощить, адже це всі вогні відзеркалюються так, як ніколи раніше. Я великий фанат кіно, приміром "Того, хто біжить по лезу", "Входу в порожнечу", "Привида у броні". Всі вони стали великим джерелом натхнення для мене", – зізнається Давид. Тому не дивно, що його роботи відображають футуризм, як і улюблені стрічки. Зацініть!

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Нереальна краса Токіо вночі: фото, які варто побачити - фото 306541

Нереальна краса Токіо вночі: фото, які варто побачити - фото 306542

Нереальна краса Токіо вночі: фото, які варто побачити - фото 306543

Нереальна краса Токіо вночі: фото, які варто побачити - фото 306544

Нереальна краса Токіо вночі: фото, які варто побачити - фото 306545

Нереальна краса Токіо вночі: фото, які варто побачити - фото 306546

Нереальна краса Токіо вночі: фото, які варто побачити - фото 306547

Нереальна краса Токіо вночі: фото, які варто побачити - фото 306548

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Нереальна краса Токіо вночі: фото, які варто побачити - фото 306550

Джерело всіх фото: instagram.com/redunchained

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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