Катя Осадча зачарувала шанувальників кокетливим знімком

Українська телеведуча, дружина Юрія Горбунова Катя Осадча похвалилась яскравим пляжним образом на відпочинку.

Відома українська ведуча Катя Осадча не перестає дивувати шанувальників сміливими образами.

І ще: Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі

Телезірка часто тішить фоловерів новими знімками на своїй сторінці в Instagram, і цей раз не став винятком. Катя опублікувала яскраве фото, на якому з'явилася у незвичайному образі на відпочинку біля моря.

Так, телеведуча з'явилася перед камерою в пляжному образі, в якому вона зображена, сидячи на лавці на території готелю. На ній легке небесно-блакитне плаття, яке оголило тендітні плечі і довгі стрункі ніжки. На голові у телезірки величезний солом'яний капелюх, вона не дивиться в камеру. Шанувальники відзначили спокусливий образ Каті, і почали засипати її компліментами в коментарях.

Читайте також: Катя Осадча похвалилася стрункою фігурою у бікіні