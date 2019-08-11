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Катя Осадча зачарувала шанувальників кокетливим знімком

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Катя з'явилася перед камерою в пляжному образі - фото 1
Катя з'явилася перед камерою в пляжному образі / instagram

Українська телеведуча, дружина Юрія Горбунова Катя Осадча похвалилась яскравим пляжним образом на відпочинку.

Відома українська ведуча Катя Осадча не перестає дивувати шанувальників сміливими образами.

І ще: Катя Осадча показала яскраві сімейні знімки з відпочинку в Амстердамі

Телезірка часто тішить фоловерів новими знімками на своїй сторінці в Instagram, і цей раз не став винятком. Катя опублікувала яскраве фото, на якому з'явилася у незвичайному образі на відпочинку біля моря.

Так, телеведуча з'явилася перед камерою в пляжному образі, в якому вона зображена, сидячи на лавці на території готелю. На ній легке небесно-блакитне плаття, яке оголило тендітні плечі і довгі стрункі ніжки. На голові у телезірки величезний солом'яний капелюх, вона не дивиться в камеру. Шанувальники відзначили спокусливий образ Каті, і почали засипати її компліментами в коментарях.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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