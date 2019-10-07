Непотрібні покупки, які непомітно з'їдають ваші гроші

Кожен день ми витрачаємо гроші на речі, без яких можна легко обійтися. Не вірите? Читайте самі!

Пакети в магазинах. Кожен день нам доводиться купувати в супермаркеті продукти і господарські дрібниці. Як правило, ми не замислюємося і автоматично беремо новий пакет на касі. За місяць на пакети з поліетилену може йти від 30 до 80 гривень. Заведіть сумку для продуктів (шопер) або беріть пакет з собою. За рік це допоможе заощадити до 1000 гривень.

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Вода в пляшках. Наступного разу, коли ви знову купите маленьку пляшечку питної води в магазині, згадайте, що могли б взяти воду з дому, поклавши в сумку, рюкзак або автомобіль. За три літніх місяці ви могли б заощадити на цьому до 800 гривень.

Кава з собою. Гарячий капучино холодним жовтневим ранком по дорозі на роботу. Що може бути краще? Хіба що знайти на дорозі 500 гривень, які ви витрачаєте на каву кожен місяць.

Кава

Непотрібні речі акцією. Немає сенсу купувати три гаманці за ціною двох, якщо вам потрібен лише один, або упаковку з 30 батарейок, тому що вона продається з величезною знижкою. Побачили, що для знижки на Алі експресі не вистачає ще двох речей в замовленні? Подумайте, чому ви не купили їх раніше, якщо вони були вам потрібні? Не піддавайтеся на виверти маркетологів.

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