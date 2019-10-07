Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Непотрібні покупки, які непомітно з'їдають ваші гроші

  • 167
Пакети - фото 1
Пакети / itc

Кожен день ми витрачаємо гроші на речі, без яких можна легко обійтися. Не вірите? Читайте самі!

Пакети в магазинах. Кожен день нам доводиться купувати в супермаркеті продукти і господарські дрібниці. Як правило, ми не замислюємося і автоматично беремо новий пакет на касі. За місяць на пакети з поліетилену може йти від 30 до 80 гривень. Заведіть сумку для продуктів (шопер) або беріть пакет з собою. За рік це допоможе заощадити до 1000 гривень.

І ще: Зарядка на ніч та інші найпопулярніші міфи про смартфони

Вода в пляшках. Наступного разу, коли ви знову купите маленьку пляшечку питної води в магазині, згадайте, що могли б взяти воду з дому, поклавши в сумку, рюкзак або автомобіль. За три літніх місяці ви могли б заощадити на цьому до 800 гривень.

Кава з собою. Гарячий капучино холодним жовтневим ранком по дорозі на роботу. Що може бути краще? Хіба що знайти на дорозі 500 гривень, які ви витрачаєте на каву кожен місяць.

Кава - фото 360146
Кава

Непотрібні речі акцією. Немає сенсу купувати три гаманці за ціною двох, якщо вам потрібен лише один, або упаковку з 30 батарейок, тому що вона продається з величезною знижкою. Побачили, що для знижки на Алі експресі не вистачає ще двох речей в замовленні? Подумайте, чому ви не купили їх раніше, якщо вони були вам потрібні? Не піддавайтеся на виверти маркетологів.

Читайте також: Медики розповіли, скільки ложок цукру можна додати до кави

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Яка українська пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 01 жовтня, 18:00
  • 3482
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 219
Страви з гарбуза: смачні осінні рецепти з фото
  • 05 жовтня, 16:21
  • 5121
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Поради