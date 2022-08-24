Непереможні, коли об'єднані: як зірки вітають з Днем Незалежності під час війни

Сьогодні, 24 серпня, українці святкують День Незалежності держави і вже понад 6 місяців борються з російськими окупантами. І ця дата особливо важлива в таких умовах. Тож українські зірки не залишилися осторонь і підготували щемливі привітання. Дивимося патріотичні фото і відео!

Святкування цього року стало не таким гучним вперше за десятки років, адже з 24 лютого український народ щодня бореться саме за нашу незалежність. Тож всі вітання зараз особливо натхненні та щемливі. Пропонуємо дізнатись, як зірки відзначають День Незалежності України, пише Радіо MAXIMUM.

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Ведуча та співачка Леся Нікітюк, яка з перших днів війни активно займається волонтерством, вирішила лаконічно передати свої почуття, тож опублікувала сонячне фото у розкішній білій вишиваній сукні з коротким коментарем.

З Днем Незалежності, Україно. Дуже люблю тебе і завжди з тобою, – зазначила Леся.

instagram.com/lesia_nikituk

Юна зірка Jerry Heil до 24 серпня вперше разом заспівала нову пісню-баладу "#НЕСЕСТРИ". Вона зауважила, що сподівається, що українці позбулись від окупантських треків у своїх плейлистах, адже є чимало крутої української музики.

З Днем нашої незалежної культури, музики, мови, а отже – нації! Моя мама все життя мріяла співати, тому сьогодні і її свято особисте. День, коли і вона стала частинкою української музики. 20 років мама з батьком займалися м‘ясництвом – тяжкою фізичною працею. І нарешті мені вдалося їх впросити лишити це. Якось вона вам розкаже свою історію, а поки ж ми вирішили показати вам пісню, перш ніж релізити її, щоб зрозуміти, чи захочете ви слухати її в ютюб та інших платформах. "...За ким є правда, того й перемога", – поділилась Jerry Heil.

Оля Цибульська також анонсувала нову пісню у День Незалежності, знявши коротеньке відео в горах. Поки залишається таємницею, з ким саме створено колаборацію, зате прем'єра запланована на 9 вересня.

Живеш!! Сьогодні і завтра ти будеш теж, моя рідна, горда і нескорена. З Днем незалежності України! – додала співачка.

Настя Каменських поділилась своєю історією святкувань Дня Незалежності. У 1991 їй було всього 4 роки, вона гуляла з батьками Хрещатиком і просто раділа прогулянці та морозиву, а слова про незалежність були ще надто "дорослими". У 2000 році 13-річна Настя відпрошувалась з подругами на дискотеку та насолоджувалась дощовим безтурботним літом. Вже у 2020 вона виступала у Києві на святкуванні в оточенні щасливих людей та у цілому місті.

2022 рік. Теж серпень. Теж літо. І теж Київ. Попри все, такий же привітний і багатогранний. Столиця країни вільних, сильних, працьовитих, мужніх, єдиних – неймовірних людей. Людей, для яких “свобода і незалежність” – це не просто слова, а основа життя. Це те, без чого ми не можемо, а такому нікому і ніколи не віддамо. Україна переживала різні часи. Але як і раніше, так і зараз, і в майбутньому – ми завжди були, є і будемо вільним і незалежним народом нашої вільної і незалежної, нашої прекрасної країни. З Днем Незалежності України всіх нас! Пишаюсь і люблю! – завершила Настя.

Співачка Оля Полякова теж не залишилась осторонь вітань, тож похизувалась патріотичними кадрами з нової фотосесії під пісню Тараса Петриненка "Україна".

Кохана, незламна, красива, смілива, любляча, сильна Україна! Ти обов’язково переможеш! З Днем Незалежності! – зауважила Полякова.

Михайло Хома (DZIDZIO) у вишиванці також записав звернення для своїх шанувальників.

Я дякую Богові, мамі і татові за те, що я українець! За те, що разом з вами проживаю непрості, але дуже важливі часи. Українці, вітаю вас з Днем Незалежності! – наголосив виконавець.

Найсонячніша українська співачка Світлана Тарабарова по-особливому проводить 24 серпня у сімейному колі з дітлахами. Синьо-жовті кульки, вишиванки та жодного позування – зірка поділилась життєвими фото.

Так виглядає щастя, яке святкує День Незалежності своєї країни. Здається, нарешті ми зрозуміли, що не треба чекати "що дасть тобі країна" – треба самостійно зробити її кращою, хоча б заради наших дітей. З Днем Незалежності, рідні і вільні серцем та розумом українці! – написала Тарабарова.

instagram.com/tarabarova

instagram.com/tarabarova

instagram.com/tarabarova

Співачка Злата Огнєвіч до Дня Незалежності анонсувала не лише пісню "Лелека", а й однойменний благодійний проєкт для допомоги жінкам та дівчатам, постраждалим під час військових дій. Також зірка щиро привітала фанатів зі святом.

Незалежність триває 31 рік, але відчувати її по-справжньому ми починаємо тільки зараз. Попереду – буремний і сповнений великих подій шлях. Вірю в Україну і люблю всім серцем. Дякую кожному і кожній, щомиті, щохвилини! Воля – це те, що тече під шкірою, її нікому в нас не відняти! З Днем Незалежності, мої прекрасні сильні українці – зауважила вона.

instagram.com/zlata.ognevich

Ведуча Маша Єфросиніна також долучила до вітань, опублікувавши селфі у патріотичній футболці з написом "Слава Україні".

31 рік тому я вчилася в керченській школі та єдине, про що думала, яке ж життя в мене попереду? Я мріяла вступити в столичний університет, мріяла досягти успіху в роботі, мріяла про щасливу родину та великий обідній стіл, щоб за ним завжди було багато гостей… І все це сталося! В моїй рідній Україні! Тут я здобула освіту! Тут я зустріла кохання свого життя! Тут народилися наші Нануся та Сашко! Тут я зрозуміла своє професійне та життєве призначення! Тут живуть найрідніші моєму серцю люди! Дякую тобі, моя Україно, що ти така – ти навчила мене бути сильною, незламною та вільною! Ти Незалежна – Ти в мені назавжди! – написала Єфросиніна.

instagram.com/mashaefrosinina

Реперка Alyona Alyona до 24 серпня написала окремий вірш про Україну, чия незалежність одного віку з нею. Емоційне відео вже зібрало майже 5 тисяч вподобань.

Україно, ненько, З Днем Незалежності! Тобі в цьому році 31, і це дуже визначний та переломний період в твоєму житті, як і в житті всіх твоїх однолітків. Я бажаю тобі бути вільною, сильною та незалежною назавжди. Мати вірних і надійних друзів по всьому світу. А ми, твої сини та доньки, будемо робити все від нас залежне, щоб цей світ знав про наші здібності, таланти і красу наших земель, Україно! – наголосила хіп-хоперка.

Гурт Kalush Orchestra вирішив не просто привітати українців з Днем Незалежності, а й оголосив збір коштів на реабілітацію військових під назвою "24 по 24".

Ми вітаємо українців з Днем Незалежності та оголошуємо збір коштів на реабілітацію захисників Маріуполя, які протягом багатьох діб героїчно утримували оборону Азовсталі. Протягом 24 серпня ми збираємо по 24 гривні з кожного українця. У вас буде 24 години, аби зробити символічний донат у велику справу. Ці кошти допоможуть нашим Героям знову бути здоровими та сильними. Сьогодні ви можете стати героєм для тих, хто намагався захистити вас до останнього. 24 серпня. 24 години. 24 гривні. Слава Україні. Слава героям. Слава ЗСУ, – написали хлопці.

Долучитись до збору "24 по 24" можна, надіславши кошти на номер картки Банки 5375 4112 0165 1879

Шоумен та громадський діяч Сергій Притула не оминув увагою цю важливу дату. Він не лише нагадав українцям, чому нам варто пишатися, а й показав несподівані подарунки від турецької компанії, що надає Україні "Байрактари". До Дня Незалежності безпілотники отримали власні "вишиванки".

Це перший раз за 31 рік, коли українці зустрічають День Незалежності, як монолітна нація! Це ВИ наближаєте нашу Перемогу! Запам‘ятайте раз і назавжди: НЕПЕРЕМОЖНІ, КОЛИ ОБ‘ЄДНАНІ! Тримаймося купи! Довіряймо один одному! Бережімо один одного! Любімо один одного! Викидаймо на смітник тих, хто розносить зраду! З Днем Незалежності, рідні!... Святкуючи сьогодні не забувайте про тих, хто дає вам можливість святкувати! – наголосив Притула.

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