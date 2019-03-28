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Фотограф створює новий світ за допомогою фігурок

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Фотограф створює новий світ за допомогою фігурок - фото 1

Фотопроект "Крихітні пустки" підкорив мережу Instagram своєю унікальністю. Угорський фотограф моделює похмурі світи мініатюрних чоловічків у своїх знимках. Оцініть його роботи!

За допомогою іграшкових фігурок, їжі та звичайних побутових предметів фуд-фотограф з Угорщини розповідає цілі історії. Його проект "Tiny Wasteland" з'явився близько 3 років тому. Його творець Петер Чакварі працює кухарем та фотографом. Він придумує дивні, лячні, провокаційні світи, населені мініатюрними іграшковими фігурками. Він використовує їжу або предмети побуту – клавіатуру комп'ютера, губки для миття посуду і навіть презервативи.

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За словами фотографа, кожна фігурка, яка використовується в роботі, коштує від 9 до 26 євро.

До теми: Вони поруч: фотограф шокує своїми знімками через мікроскоп

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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