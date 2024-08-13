"Гімн невгамовної молодості": Ostrovskyi знявся з коханою у кліпі на пісню Ейфорія

Виконавець Ostrovskyi потішив своїх прихильників новою відеороботою. Він виклав у мережу кліп на пісню "Ейфорія".

Як зазначає співак, "Ейфорія" – атмосферний гімн невгамовної молодості. Періоду, коли життя – калейдоскоп нових вражень і захопливих пригод. Дивіться новинку разом з Радіо МАКСИМУМ!

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Цей сингл продовжує історію моєї біографії. Я написав його разом із моєю дівчиною, з якою я проживаю найкращі моменти молодості. Він про ті миті, коли ми відчуваємо себе живими на 100%. Я хочу, щоб слухачі "Ейфорії" святкували своє життя у всій красі, з усіма його радощами й переживаннями. Цьому ми присвятили й відеокліп на трек. Він наповнений моментами щирого щастя одного літнього дня з моєю коханою,

– додав він.

Ostrovskyi – Ейфорія: дивіться кліп на пісню

Слухайте "Ейфорію" на всіх цифрових платформах за цим посиланням.

Ейфорія, текст пісні Ostrovskyi

її парфум – дим від сигарет

вона моя – це імунітет

якщо із нею хтось поряд,

вона ховатиме погляд



її краса – зведені тату

заздалегідь обрав саме ту

це просто банально красиво,

коли відчув її тілом



ховай, ховай, ховай моє серце

тримай, тримай, тримай, допоки б’ється

вона, вона, вона ейфорія

пульс на нулі, і я від тебе тлію



її парфум – аромат весни

така вона, тяжко завести

її кохання – це мрія

її любов – ейфорія



її краса – вчорашній мейкап,

ніби весь світ у її руках,

але так хочеться більше,

навіть якщо буде гірше



моє тіло німіє

я не розумію,

але так хочу я

цю ейфорію



моє тіло німіє

я не розумію,

але так хочу я

цю ейфорію



ховай, ховай, ховай моє серце

тримай, тримай, тримай, допоки б’ється

вона, вона, вона ейфорія

пульс на нулі, і я від тебе тлію



ховай, ховай, ховай моє серце

тримай, тримай, тримай, допоки б’ється

вона, вона, вона ейфорія

пульс на нулі, і я від тебе тлію

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