DOROFEEVA стала амбасадоркою проєкту EQUAL від Spotify

Співачка DOROFEEVA поділилась радісною новиною зі своїми прихильниками. Вона розповіла, що 7 серпня стала амбасадоркою проєкту EQUAL від музичного стримінгу Spotify.

Радісною звісткою вона поділилась зі своїми підписниками в інстаграмі. Розповідаємо, що це означає для самої співачки.

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Як зазначила артистка, проєкт EQUAL підтримує та підсилює жіночі голоси у музичній індустрії по всьому світу. Мовиться як про глобальний, так і про український.

Власне, її новий реліз "Нітрогліцерин" став першим україномовним треком, який очолив відразу два плейлисти.

Я, яка з 14 років писала пісні, але тільки декілька років тому взяла на себе відповідальність робити своє авторське та цим ділитися,

– зазначила співачка.

DOROFEEVA – Нітрогліцерин: слухайте новинку від співачки

DOROFEEVA додала, що дозволила собі нарешті обрати себе. Вона експериментує, робить у своїй творчості все, що вона хоче. І чим більше вона собі це дозволяє, тим вище у чартах стоять пісні виконавиці, і тим більше вона відчуває підтримки.

Перейдіть за цим посиланням на плейлисти та підтримайте музику неймовірно талановитих жінок, закликає DOROFEEVA.

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Підписники співачки у захваті від цієї новини. Вони буквально засипали її компліментами:

"Просто прецедент не тільки в Україні, а й в цілому світі, бо DOROFEEVA – топ оф зе топ. Вітааааю";

"Нітрогліцерин це просто пожежа! Вже із самого ранку на повторі";

"Надя, ти неймовірна ! Як ти робиш такі хіти??!! Любимо тебе та твою творчість";

"Ти просто неймовірна! Твої пісні захоплюють все більше і більше".