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Науковці назвали найкращу пору року для прийняття важливих рішень

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Січень – найкращий час для перезавантаження - фото 1
Січень – найкращий час для перезавантаження / brazenwoman

На думку учених, саме січень вважається найкращим періодом для перезавантаження власного життя.

Традиційно в грудні ви підбиваємо підсумки року, а в січні будуємо плани на майбутнє. Тим більше що на цей час випадають відпустку або довгі вихідні, коли є час подумати, обговорити свій вибір з близькими людьми. Але чи дійсно січень – дуже вдалий час року для прийняття великих рішень?

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Більшість відчувають, що взимку настрій падає. У деяких – дуже сильно. Сезонний афективний розлад, сезонна депресія (англійське скорочення SAD, seasonal affective disorder, і при цьому слово sad означає "сумний") найбільш властиві тим, хто живе у північних широтах.

Складні рішення варто приймати взимку - фото 298891
Складні рішення варто приймати взимку

В одному з оглядів наукових досліджень було виявлено, що майже 10% людей, що живуть у північній півкулі, в тому числі і в Північній Америці, схильні до SAD. У нещодавно опублікованій праці вчених зі Швейцарії, які спостерігали за учасниками дослідження понад 20 років, зазначається: 7,5% населення цієї країни відчуває сезонну депресію.

Симптоми такої депресії зберігаються довше, ніж можна було припустити: згідно з дослідженням, проведеним у США, люди, які страждають SAD відчувають його симптоми у середньому 40% року.

Але навіть ті, хто не підпадає під критерії діагнозу SAD, часто відчувають взимку періоди поганого настрою. А настрій впливає не тільки на те, як людина себе почуває, але і на її здатність зробити правильний вибір.

Симптоми депресії можуть втрутитися в процес прийняття рішення, зробивши його настільки важким, що вам не захочеться взагалі нічого вибирати. Крім того, люди в депресивному настрої більш нерішучі і частіше заплутуються, ніж ті, кому сезонна депресія незнайома.

Однак є і позитивні сторони прийняття серйозного рішення в поганому настрої. Депресія налаштовує нас уникати ризику.

Отже, залежність між настроєм і здатністю прийняти важливе рішення не такі прості. Це означає, що якщо ви прикидаєте, коли саме зробити важливий у житті крок, – перш за все розберіться, якого роду рішення повинно бути прийнято. Чи має воно потенціал катастрофічних втрат – зокрема, фінансових? Якщо так, то тоді найкращий час – зима, адже вона підштовхує до обережності і реалістичного прогнозу.

А може бути, це рішення, де ризик виправданий і принесе великі дивіденди, якщо ви готові до певної непередбачуваності? Тоді вам краще дочекатися літа, коли до вас повернеться гарний настрій.
І якщо ви зайшли у глухий кут і не знаєте, який вибір зробити, то і тут краще дочекатися повернення довших сонячних днів. Вони не тільки поліпшать вам настрій, але і допоможуть перемогти нерішучість.

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Джерело: BBC
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