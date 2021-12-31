Неможливо відірвати погляду: найкращі фото північного сяйва 2021 року

Блог про подорожі та фотографії Capture the Atlas оголосив результати щорічного конкурсу. У його рамках фотографи з усього світу ділилися своїми знімками північного сяйва. Серед безлічі робіт журі обрало 25 найчарівніших зображень.

У конкурсі брали участь роботи фотографів з усього світу: США, Нової Зеландії, Канади, Норвегії й інших країн. Більшість переможців конкурсу зізналися, що їм довелося запастися терпінням і докласти чимало зусиль, щоб сфотографувати північне сяйво якнайкраще, але результати того варті.

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Про це також написав один із переможців конкурсу Марк Адамус, автор роботи "Ліс вогнів".

"Температура часто становить −30, а подолання насту на снігоступах, що легко ламається, з використанням тільки налобного ліхтаря створює великі труднощі. Але це одна із найчарівніших пригод", – поділився своїм досвідом Марк Адамус.

Цікаво, що деякі учасники для зйомки північного сяйва використовували режим "Таймлапс", інші вдавалися до об'єднання кадрів, зроблених з різною витримкою.

Ми вражені не лише північним сяйвом, а й тим, що його вдалося зняти настільки круто. А ви хотіли б побачити на власні очі це неймовірне природне явище? Бо ми просто мріємо колись побачити те, чим милувалися на багатьох фотографіях.

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