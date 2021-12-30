Оголошено переможців конкурсу Nature photographer of the year 2021

Спільнота фотографів дикої природи конкурсу Nature photographer of the year 2021 підбила підсумки щорічного конкурсу. На знімки потрапили пташенята страуса, собака в снігу, довгоносик та інші.

У конкурсі Nature photographer of the year 2021 брали участь як професійні фотографи, так і любителі з різних країн світу. Переможців оголосили 29 грудня.

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Головний приз у 3000 євро отримав фотограф із Норвегії Тер'є Колаас за знімок "Зимова міграція". Переможці у кожній з номінацій також отримали грошові призи та фотообладнання.

Словом, менше тексту – більше мистецтва. Пропонуємо подивитися на знімки переможців у цьогорічному конкурсі фото дикої природи:

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