Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO

Художник під ніком Iconbrick створює обкладинки знаменитих музичних альбомів із LEGO. Результатами він ділиться у соцмережах.

Так, Iconbrick почав ділитися в Instagram своїми обкладинками 7 грудня і невдовзі на його роботи звернули увагу чимало користувачів. Зараз за його сторінкою стежать понад 16 тисяч фоловерів.

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Найчастіше художник звертається до реп-виконавців, але останній його допис присвячений різдвяному альбому Мараї Кері. Крім цього, юзери захоплюються, як автор зобразив платівки Каньє Веста, Tyler, The Weeknd та інших артистів.

Mariah Carey – Merry Christmas

Tyler, the Creator – Flower Boy

The Weeknd – Starboy

Kanye West – Late Registration

SZA – Ctrl

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