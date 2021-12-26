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Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO

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Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO - фото 1

Художник під ніком Iconbrick створює обкладинки знаменитих музичних альбомів із LEGO. Результатами він ділиться у соцмережах.

Так, Iconbrick почав ділитися в Instagram своїми обкладинками 7 грудня і невдовзі на його роботи звернули увагу чимало користувачів. Зараз за його сторінкою стежать понад 16 тисяч фоловерів.

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Найчастіше художник звертається до реп-виконавців, але останній його допис присвячений різдвяному альбому Мараї Кері. Крім цього, юзери захоплюються, як автор зобразив платівки Каньє Веста, Tyler, The Weeknd та інших артистів.

Mariah Carey – Merry Christmas

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Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO - фото 489724

Tyler, the Creator – Flower Boy

Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO - фото 489716
Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO - фото 489717

The Weeknd – Starboy

Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO - фото 489721
Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO - фото 489720

Kanye West – Late Registration

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Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO - фото 489722

SZA – Ctrl

Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO - фото 489723
Художник відтворює обкладинки музичних альбомів із LEGO - фото 489725

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