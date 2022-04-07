Немає жалю і страху: Віктор Винник і МЕРІ послали "рускій ваєнний карабль" у новій пісні

Фронтмен гурту "МЕРІ" Віктор Винник виконав нову пісню в студії просто під гітару, проте саунд-продюсер Meyer створив ремікс на композицію. Слухайте ритмічний трек, який створили українські музиканти!

Два тижні тому Віктор Винник виклав у мережу пісню під назвою "рускій ваєнний карабль йди на#уй". За цей час пісня набула великого розголосу та потрапила у Топ 100 музичних відео Україна, де одразу опинилась на 77-ій позиції та продовжує рухатись догори.

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Тепер на цей трек є реміксована версія від Meyer. У фіналі кліпу, який зняв Дмитро Кошлань, фронтмен спалює паперовий кораблик.

"рускій карабль" – це гнилий ковчег, на борту якого, відгородившись від світу, віками існує і процвітає концентроване зло та антигуманізм. "рускій карабль" – це рускій мір, на прапорі якого рускій єзик і "руска культура", які, незважаючи ні на що, все ще близькі як мінімум половині населення України. Місце "рускава карабля" – на звалищі історії та на самому дні цивілізації в усіх змістах цього слова. І ми знову кажемо: "рускій ваєнний карабль, йди на#уй", – коментує свою нову роботу Віктор Винник.

Слухати пісню Віктор Винник і МЕРІ – "рускій ваєнний карабль йди на#уй" MEYER RMX:

До слова, 10 квітня о 17:00 відбудеться акустичний концерт Віктора Винника у LV CAFE jazz-club. Це благодійний перфоманс для збору коштів на потреби ЗСУ та всіх захисників нашої країни!

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