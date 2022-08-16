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Воєнний стан в Україні продовжили ще на 90 днів: які обмеження діють
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Верховна рада погодила продовження воєнного стану та мобілізації ще на три місяці. Детальніше читайте далі.
Парламент затвердив указ президента Володимира Зеленського, відповідно до якого воєнний стан продовжується ще на 90 діб до 21 листопада. Також в уряді погодили й продовження загальної мобілізації.
І ще: Чому воєнний стан продовжать аж на 90 днів – пояснення
Які обмеження для українців можливі під час воєнного стану:
- Введення комендантської години місцевою владою. У певний час буде заборонено без спецперепусток перебувати у громадських місцях.
- Можлива трудова повинність для людей працездатного віку.
- Можливий спеціальний пропускний режим, яким обмежується в'їзд та виїзд з населених пунктів.
- Можлива конфіскація майна для потреб оборони. У таких випадках військова адміністрація повинна видати документи для компенсації для громадян.
- У помешкання громадян можуть поселити військових.
- Можлива заборона проведення мітингів, зборів та будь-яких масових заходів.
- Можлива перевірка документів та огляд машин, житла та речей громадян.
- Можливе порушення права на таємницю телефонних розмов, листування тощо.
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