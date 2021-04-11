Найкраща реклама помешкання: кумедне відео підкорює мережу

В інтернеті можна зустріти чимало цікавих рекламних оголошень, які справді привертають увагу. І цей допис про продаж будинків точно змусить усміхнутись!

На платформі Reddit користувач з ніком eeleisha поділився відео з сайту оренди та продажу помешкання, яке стрімко піднялось у топи. За лічені години допис зібрав понад 68 тисяч балів, а також більше як 800 коментарів.

І ще: Київська квартира з розкішним інтер'єром потрапила в авторитетне видання Dezeen

А все тому, що у цьому списку з фотографіями будинку можна побачити собаку, яка позує у кожній з кімнат. Як зізнались коментатори, пухнастик точно привертає увагу до потенційної домівки, а також збільшує шанси на те, що зовсім скоро знайдеться покупець.

Читайте також: Собака-мандрівник став зіркою Instagram: атмосферні фото з подорожей