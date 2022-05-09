Нельотна сонячна погода: чому Росія провела парад без авіації

У Росії пройшов кривавий парад до 9 травня, під час якого вже встигли виникнути курйози. І йдеться не лише про кількість військової техніки окупантів, а й про скасування повітряної частини.

У Центрі протидії дезінформації вирішили пояснити одну з причин, чому у РФ скасували повітряну частину параду до 9 травня у великих містах. За офіційним поясненням Кремля, це рішення було прийнято через "погодні умови", хоча на відео можна легко побачити, що це далеко не так.

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У ЦПД відзначають, що ще у 2020 році РФ заплатила понад 540 мільйонів рублів, щоб "розігнати хмари" для безпечних польотів. У 2021 році дійшло до суми у 417 мільйонів.

За версією російських опозиціонерів, насправді польоти скасували, оскільки російські літаки у деяких містах можуть зустріти на шляху українські переносні зенітно-ракетні комплекси. Тому історія про "погану погоду" – лише маніпуляція, оскільки для Росії витратити 500 млн рублів на сакральну дату Путіна – не проблема. Особливо, зважаючи на те, що, за різними оцінками, щодня РФ на "спецоперацію" з Україною витрачає від $500 млн до $20 млрд, – зауважують у Центрі протидії дезінформації.

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