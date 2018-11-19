Нейромережу навчили підробляти відбитки пальців

Творці запевняють, що нова система буде використовуватися для поліпшення ідентифікації користувачів.

Американські розробники представили новий алгоритм під назвою Deep MasterPrints. Він створює зображення універсальних відбитків пальців, що підходять під фрагменти відбитків пальців реальних людей.

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Автори використовували біометричні дані понад п'ять тисяч осіб. Після успішного створення зображення алгоритм шукає приховані змінні, використані генератором, для вибору найбільш універсального відбитка – такого, який підійде для найбільшої кількості відбитків з навчальної вибірки.

При перевірці розробленого методу вчені з'ясували, що одне зображення відбитка збігається приблизно з 76,67% всієї вибірки.

Дослідники запевняють, що отримана система буде використовуватися для поліпшення алгоритмів ідентифікації користувачів за біометричними даними. Хоча вона також може стати в нагоді для поліпшення синтезованих відбитків пальців.

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