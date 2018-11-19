Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Нейромережу навчили підробляти відбитки пальців

  • 23
Відбитки пальців - фото 1
Відбитки пальців / islam

Творці запевняють, що нова система буде використовуватися для поліпшення ідентифікації користувачів.

Американські розробники представили новий алгоритм під назвою Deep MasterPrints. Він створює зображення універсальних відбитків пальців, що підходять під фрагменти відбитків пальців реальних людей.

Це цікаво: Глава Apple заявив, що став рідше користуватися своїм iPhone

Автори використовували біометричні дані понад п'ять тисяч осіб. Після успішного створення зображення алгоритм шукає приховані змінні, використані генератором, для вибору найбільш універсального відбитка – такого, який підійде для найбільшої кількості відбитків з навчальної вибірки.

Нейромережу навчили підробляти відбитки пальців - фото 289668

При перевірці розробленого методу вчені з'ясували, що одне зображення відбитка збігається приблизно з 76,67% всієї вибірки.

Дослідники запевняють, що отримана система буде використовуватися для поліпшення алгоритмів ідентифікації користувачів за біометричними даними. Хоча вона також може стати в нагоді для поліпшення синтезованих відбитків пальців.

Читайте також: Microsoft випускає бюджетну версію Xbox

Джерело: engadget
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1447
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811651
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології