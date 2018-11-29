Нейромережа навчилася визначати вік людини по очах

За словами дослідників, нова технологія може стати своєрідним неінвазивним (без потреби проникати у тіло) біомаркером.

Міжнародна група науковців (до неї увійшли фахівці зі США, Великобританії, Естонії, Німеччини) навчила нейромережу визначати вік людини по області навколо очей.

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Нейромережі показали 8414 фото верхньої частини обличчя, яка видає вік. Кожне фото супроводжувалося даними про вік моделі (від 20 до 80 років).

Нейромережа визначила вік людей

Після навчання програмі вдалося вгадати вік людей на фотографіях з точністю до двох років. По фото, де було видно куточки очей, визначити вік вдалося найточніше.

Нагадаємо, що раніше нейромережу навчили підробляти відбитки пальців. Творці запевняють, що нова система буде використовуватися для поліпшення ідентифікації користувачів. Американські розробники представили новий алгоритм під назвою Deep MasterPrints. Він створює зображення універсальних відбитків пальців, що підходять під фрагменти відбитків пальців реальних людей. Автори використовували біометричні дані понад п'ять тисяч осіб. Після успішного створення зображення алгоритм шукає приховані змінні, використані генератором, для вибору найбільш універсального відбитка – такого, який підійде для найбільшої кількості відбитків з навчальної вибірки.

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