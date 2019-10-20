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Нейромережа навчилася створювати відео з однієї фотографії

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Нейромережа навчилася створювати відео з однієї фотографії - фото 1

Японські розробники створили нейромережу, яка може зробити 40-секундне відео зі статичного зображення. Поки алгоритм випробували лише на пейзажних фотографіях, де є небо і вода.

Анімація виходить за рахунок двох ефектів: рух хмар і зміни кольору (здається, що змінюється час доби). Штучний інтелект не генерує кадри, а сам передбачає перетворення вихідного зображення. Але людина може управляти результатом, регулюючи кілька параметрів, наприклад, швидкість і тип руху.

І ще: Нейромережа коротко переказує зміст договорів, з якими ми сліпо погоджуємося в інтернеті

Роботу алгоритму пояснили і показали в ролику, який повністю озвучила інша нейромережа.

Читайте також: Нейромережа боротиметься з ексгібіціонізмом у мережі: жоден прутень не пройде

Джерело: cgg
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