Нейромережа коротко переказує зміст договорів, з якими ми сліпо погоджуємося в інтернеті

У мережі з'явився онлайн-сервіс Guard, який коротко пояснює користувачам, на що вони погоджуються, підписуючи черговий призначений для користувача договір з інтернет-платформою.

Працює Guard за допомогою штучного інтелекту. Алгоритми вивчили договори популярних компаній і виявили основні небезпеки, які ховаються в нескінченних рядках юридичного тексту. Наприклад, в Instagram сервіс знайшов 21 загрозу, серед яких – продаж даних користувачів і передача їх владі та рекламодавцям.

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Guard також стежить за тим, скільки разів сервіси попадалися на передачі даних, оцінює ризик для користувачів і повідомляє, чи варто взагалі заводити там акаунти. Instagram радять видалити.

Одну з найкращих оцінок отримав Telegram. Месенджер непомічений ні в одному скандалі, а найбільшу небезпеку робот побачив в реченні "Ми ніколи не видалимо ваші картинки зі смішними котами, бо самі втрачаємо від них розум".

Алгоритми проаналізували документи найпопулярніших сервісів, але користувачі можуть запропонувати і інші сайти – для цього потрібно заповнити спеціальну форму. Через те, що Guard використовує нейромережі, користувачам пропонують допомогти їм краще розпізнавати небезпечні пункти з договорів. Для цього потрібно зіграти в міні-гру "Хороший-поганий договір".

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