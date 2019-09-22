Instagram і Facebook будуть фільтрувати контент для дітей і підлітків

Популярні соцмережі Instagram і Facebook обмежать деякі пости для тих, кому ще немає 18 років. Дізнайтеся, які теми стануть табу для школярів і підлітків.

Instagram і Facebook планує обмежити доступ неповнолітнім користувачам до деяких дописів. Так, забороненими темами стануть дієти і пластична хірургія.

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У компаніях прийшли до висновку, що публікації про пластичну хірургію і дієти чинять негативний вплив на психічне здоров'я підлітків. Деякі пости соцмережі будуть приховуватися, а деякі – навіть видаляти.

Наприклад, якщо контент буде стимулювати купувати продукти для схуднення або косметичні процедури, пост приховають. Така ж доля чекає контент з платними послугами і продажем засобів для схуднення. Соцмережі блокуватимуть ті пости, які рекламують "чудодійні" засоби для схуднення.

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