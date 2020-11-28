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Нейрофізіологи вивчили активність мозку запеклих уболівальників

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Футбол - фото 1
Футбол / shutterstock

Американські вчені вирішили з'ясувати, що відбувається з активністю мозку спортивного вболівальника. Результати вражають!

Автори дослідження відзначають, що реакція спортивних уболівальників на новий поворот в грі, дозволяє дізнатися більше про те, як формується здивування. Вчені спостерігали за активністю мозку 20 осіб, що дивляться баскетбольний матч. Вибір на цю гру упав невипадково. Велика кількість голів давала більше можливостей спостерігати за реакцією мозку на зміни в ході гри.

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Однак, ще до того як добровольці почали дивитися матч, вчені розрахували ймовірність перемоги кожної команди. Це дозволило змоделювати ситуації, коли очікування вболівальника або виправдовувалися, або порушувалися. Дивитися матч уболівальникам довелося всередині магнітно-резонансних томографів. Також під час перегляду відстежувалися рухи очей добровольців. Про здивування уболівальників в несподівані моменти матчу можна було судити за активністю в префронтальній корі і за розширеними зіницями

За словами дослідників, така реакція виникала в той момент, коли відбувалися розбіжності між минулими і новими переконаннями. А коли очки заробляла улюблена команда, спостерігалася підвищена активність у відділах, багатих дофаміном.

Нейрофізіологи вивчили активність мозку запеклих уболівальників - фото 436971

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Джерело: eurekalert
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