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Як краще запам'ятовувати будь-яку інформацію

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Добровольці повинні були прослухати 72 речення - фото 1
Добровольці повинні були прослухати 72 речення / sciencedaily

Вчені розібралися, чому дехто на слух запам'ятовує інформацію краще, а інші – гірше.

На думку фахівців, на це впливає ясність вимовлених звуків: чим "чистіша" мова, тим краще вона запам'ятається.

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В експерименті взяли участь 30 носіїв англійської мови і 30 людей, для яких англійська була нерідною мовою. Добровольці повинні були прослухати 72 речення, кожне з яких було записано в двох варіантах: "чиста мова" (оратор говорить повільно, артикулюючи з великою точністю) і більш вільний "розмовний" спосіб. Після прослуховування, учасників попросили дослівно повторити, що вони почули.

Обидві групи слухачів краще впоралися з тими фразами, які виголошувалися повільно і чітко. На думку фахівців, якщо слухачам доводиться докладати більше зусиль на розшифровку нечітко виголошеної промови, у мозку залишається менше ресурсів на запам'ятовування.

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Джерело: sciencedaily
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