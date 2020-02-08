Неймовірно круті знаменитості, яким уже за 70

Ці зірки мало того, що неймовірно популярні донині, так вони ще й активно знімаються попри те, що їм вже за 70 років.

Аль Пачіно

Аль Пачіно є актором, на рахунку якого вже більше 62 ролей, кільксть яких з кожним роком зростає. Попри те, що у багатьох зірок значно більше ролей ніж у Аль Пачіно, це не заважає йому залишатися одним з найвідоміших і найбільш бажаних зірок зараз.

Харісон Форд

Популярності Харісону не позичати, бо за всю свою акторську кар'єру він знявся в багатьох фільмах, які сьогодні стали мало не культовими. Хтось знає цю людину за головною роллю з серії фільмів Індіана Джонс, а хтось дізнався про нього з франшизи Зоряні війни, де він грав персонажа на ім'я Хан Соло. Наразі він бере участь в зйомках 5 частини Індіана Джонса, вихід якої запланований на 2021 рік. Акторові 77 років.

Ентоні Хопкінс

І наостанок один з найпопулярніших акторів сучасності. Якщо Ентоні бере участь в якомусь проєкті, то його участь з практично 100% вірогідністю робить фільм або серіал успішним. Ентоні знаменитий за такими роботами, як: Мовчання ягнят, фільми компанії Марвел, де він виконував роль Одіна, а також фільм Ганнібал. Попри свій вік (йому 82), актор активно знімається.

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