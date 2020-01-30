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Неймовірно, але факт: люди дійсно думають, що коронавірус пов'язаний із пивом Corona
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У всьому світі інтерес до небезпечного коронавірусу з Китаю росте з кожним днем. У пошукових системах найчастіше шукають інформацію про те, які у нього симптоми, як запобігти коронавірус і як він передається. Втім, є й ті, хто свято переконаний, що цей вірус пов'язаний із пивом Corona.
Про новий вірус, який стрімко поширюється по світу, говорять по телебаченню, обговорюють на радіо і в пресі, але з усім тим, люди все ще не до кінця розуміють, що ж це таке. Дехто навіть вважає, що коронавірус пов'язаний з пивом Corona. І це не жарт!
До теми: Коронавірус з Китаю – що це таке, симптоми, лікування і профілактика
Пошукові запити, пов'язані з пивом і коронавірусом, виявили у Північній Америці, Західній Європі, а також в Австралії, Індії, Індонезії, Японії та Нової Зеландії.
Здавалося б, очевидно, що між пивом і вірусом – нічого спільного, крім латинського походження їх назв. Але те, що обидва названі на честь корони (вірус nCoV під мікроскопом нагадує короноподібні шипи), не робить їх родинними. Більш того, пиво Corona вперше з'явилося у 1925 році, а коронавіруси відкрили тільки у 1965-му.
Це безумство – ідеальний ґрунт для мемів:
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