Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото

Талановитий фотограф створює окремий світ, у якому реальність перетинається з фантазіями. Зацініть!

Знайомтесь, Джастін Майн (Justin Main) - канадський фотограф та графічний дизайнер, який працює та мешкає у Торонто. У вільний час хлопець перетворює звичайний світ у щось неймовірне, створюючи кадри, які змушують затримати погляд. Тому не дивно, що така незвичайна атмосфера зробила його популярним в соцмережі Instagram, де за Джастіном стежать понад 142 тис. осіб.

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Джерело всіх фото: instagram.com/photified

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