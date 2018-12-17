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Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото

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Сюрреалістичні фото Джастіна Майна - фото 1
Сюрреалістичні фото Джастіна Майна

Талановитий фотограф створює окремий світ, у якому реальність перетинається з фантазіями. Зацініть!

Знайомтесь, Джастін Майн (Justin Main) - канадський фотограф та графічний дизайнер, який працює та мешкає у Торонто. У вільний час хлопець перетворює звичайний світ у щось неймовірне, створюючи кадри, які змушують затримати погляд. Тому не дивно, що така незвичайна атмосфера зробила його популярним в соцмережі Instagram, де за Джастіном стежать понад 142 тис. осіб.

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Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295461

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295462

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295463

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295464

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295465

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295466

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295467

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295468

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295469

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295470

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295471

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295472

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295473

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295474

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295475

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295476

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295477

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295478

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295479

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295480

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295481

Неймовірний світ у роботах Джастіна Майна: ефектні фото - фото 295482

Джерело всіх фото: instagram.com/photified

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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