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Мокра Настя Каменських у купальнику заводить мережу відвертим відео

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NK відпочиває у Мексиці - фото 1
NK відпочиває у Мексиці

Співачка Настя Каменських продовжує тішити відвертими фото та відео з відпочинку в Мексиці. Цього разу спокуслива красуня показала апетитні форми в басейні.

У своєму Instagram Настя Каменських опублікувала відео, на якому вона пірнає в басейні під хіт "Everything І wanted" американської співачки Біллі Айліш. При цьому українська зірка одягнена в яскравий купальник із паєтками. NK позує без макіяжу.

Це цікаво: Оголена Настя Каменських підірвала мережу інтимним фото

"Pooltime, вода, спорт, фрукти, позитивне мислення – мої обов'язкові складові відпустки", – ділиться Настя. Шанувальники в коментарях додають, що ще одним неодмінним атрибутом відпочинку є секс. Ми цілком згодні з думкою користувачів, тож бажаємо артистці максимально крутого відпочинку, а самі ж насолоджуємось її відвертими публікаціями:

До речі, відпустка Настя проводить не сама, а зі своїми чоловіком Потапом.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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