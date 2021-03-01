Неймовірні вироби з дерева, які приковують погляд (фото)

Дехто вважає, що обробка дерева - ремесло та вид мистецтва, який відходить у минуле. Але навіть сучасні зайняті люди знаходять час для того, щоб довести, що це не так! Готові побачити дуже круті вироби з дерева?

Сьогодні люди звикли жити у помешканнях, які зведено якомога швидше і з меншою кількістю деталей, тому дерево вважається преміальним матеріалом, що вимагає більше часу та має особливу цінність. Але на платформі Reddit є окрема група шанувальників меблів та виробів з деревини під назвою "Woodworking", де люди діляться своїми витворами. І від більшості з них важко відвести погляд!

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Тут зібрана колекція з найскладніших, найкреативніших та найкрасивіших речей, які можна виготовити з дерева. Звісно ж, з невеличкими коментарями творців. Насолоджуйтесь:

"Після 8 місяців напружної роботи сходи нарешті готові! Витрачено понад 1600 годин"

MauiMakes

"Мені щойно виповнилось 20, і вже більше як рік я займаюсь деревообробкою. Щойно завершив цей вишневий стіл з темними ніжками"​

GreenBeanLambTagine

"Зробив це на заміну звичайного кухонного комода"

reddit

"Ефект плавлення деревини, над яким я працюю. Все ще потребує трішки роботи з наждачним папером, але я дуже задоволений першою спробою"

papertomm

"Моя дівчина зробила металеві деталі для цієї тумби, а я всі дерев'яні"

sl7ven_de

"Відхилення від норми". 16-річний юнак з місцевої школи зробив шалено круту річ"

ToxicSneak

"Чув про новий челендж з деревом, ось моє дерев'яне крісло"

smurtle-the-turtle

"Помітив карантинні проєкти в мережі, тому подумав, що міг би поділитись і своїм"

artnovation

"Шахова дошка з трюком, яку я зробив для своєї сестри та її родини"

PonderSquirrel

"Я зробив бар для білочок"

thompsonwoodworks

"Двоярусне ліжко, яке я виготовив до 5 дня народження моєї доньки"

Foolishcoyote

"Я вирізав цю трубку Гендальфа з бріара (спеціальним матеріал з вересоподібних, який використовують для трубок)"

RadonLab

"Дуже задоволений тим, яким вдався цей стіл з в'яза, і це можна побачити на моєму обличчі"

L0114R

"Мій перший проєкт з дерева. Палаюча стійка для всіх моїх пікантних соусів"

TylerWelsch

"Це поки найкрутіша будівля, яку я коли-небудь робив. Винний льох у вигляді бочки"

Dangnamit

"Зробив журнальний столик. Думаю, пропорції ідеальні"

TC1671

"Моя дівчина хотіла дерев'яне кільце з лісом. Тож після 10 невдалих спроб вдалось зробити одне саме таким, яким я його і уявляв"

reddit.com

"Мій 14-річний син зробив цей журнальний столик для своєї сестри та її хлопця у якості різдвяного подарунка. Він виготовлений з червоного дуба"

TexasKolache

"Хто сказав моїй дружині, що я можу зробити кленовий комод для сповивання з різьбою до появи дитини? Мені вдалось, але тут було значно більше роботи, аніж я уявляв".

topninja1

"Незвичайний погляд на Гобіта як мінімалістичний фільм-плакат з 8 різних видів дерев. Я вирушаю у пригоду"

woodland_porpoise

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