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Неймовірні вироби з дерева, які приковують погляд (фото)
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Дехто вважає, що обробка дерева - ремесло та вид мистецтва, який відходить у минуле. Але навіть сучасні зайняті люди знаходять час для того, щоб довести, що це не так! Готові побачити дуже круті вироби з дерева?
Сьогодні люди звикли жити у помешканнях, які зведено якомога швидше і з меншою кількістю деталей, тому дерево вважається преміальним матеріалом, що вимагає більше часу та має особливу цінність. Але на платформі Reddit є окрема група шанувальників меблів та виробів з деревини під назвою "Woodworking", де люди діляться своїми витворами. І від більшості з них важко відвести погляд!
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Тут зібрана колекція з найскладніших, найкреативніших та найкрасивіших речей, які можна виготовити з дерева. Звісно ж, з невеличкими коментарями творців. Насолоджуйтесь:
"Після 8 місяців напружної роботи сходи нарешті готові! Витрачено понад 1600 годин"
"Мені щойно виповнилось 20, і вже більше як рік я займаюсь деревообробкою. Щойно завершив цей вишневий стіл з темними ніжками"
"Зробив це на заміну звичайного кухонного комода"
"Ефект плавлення деревини, над яким я працюю. Все ще потребує трішки роботи з наждачним папером, але я дуже задоволений першою спробою"
"Моя дівчина зробила металеві деталі для цієї тумби, а я всі дерев'яні"
"Відхилення від норми". 16-річний юнак з місцевої школи зробив шалено круту річ"
"Чув про новий челендж з деревом, ось моє дерев'яне крісло"
"Помітив карантинні проєкти в мережі, тому подумав, що міг би поділитись і своїм"
"Шахова дошка з трюком, яку я зробив для своєї сестри та її родини"
"Я зробив бар для білочок"
"Двоярусне ліжко, яке я виготовив до 5 дня народження моєї доньки"
"Я вирізав цю трубку Гендальфа з бріара (спеціальним матеріал з вересоподібних, який використовують для трубок)"
"Дуже задоволений тим, яким вдався цей стіл з в'яза, і це можна побачити на моєму обличчі"
"Мій перший проєкт з дерева. Палаюча стійка для всіх моїх пікантних соусів"
"Це поки найкрутіша будівля, яку я коли-небудь робив. Винний льох у вигляді бочки"
"Зробив журнальний столик. Думаю, пропорції ідеальні"
"Моя дівчина хотіла дерев'яне кільце з лісом. Тож після 10 невдалих спроб вдалось зробити одне саме таким, яким я його і уявляв"
"Мій 14-річний син зробив цей журнальний столик для своєї сестри та її хлопця у якості різдвяного подарунка. Він виготовлений з червоного дуба"
"Хто сказав моїй дружині, що я можу зробити кленовий комод для сповивання з різьбою до появи дитини? Мені вдалось, але тут було значно більше роботи, аніж я уявляв".
"Незвичайний погляд на Гобіта як мінімалістичний фільм-плакат з 8 різних видів дерев. Я вирушаю у пригоду"
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